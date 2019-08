EXCLUSIV ONLINE // Reprezentanții mass-media nu sunt lăsați să intre în Tribunalul București, acolo unde se desfășoară ședința în care Liviu Dragnea solicită instanței să anuleze alegerea Vioricăi Dăncilă și a lui Mihai Fifor în funcția de președinte, respectiv secretar general al PSD, de la Congresul social-democraților din 29 iunie.



Judecătoarea Laura Radu, Președinta Tribunalului București și purtător de cuvânt al instituției, susține, într-o declarație pentru B1.ro, că nicio persoană nu are voie să intre în clădire, pe motiv că programul s-a încheiat la ora 16.00, iar ședința în care se judecă speța lui Liviu Dragnea a fost suspendată până la ora 17.00.

„Nu este voie, pentru că Tribunalul are program de la ora 8 la ora 16.00. Prin urmare, dacă ședința nu ar fi fost suspendată și ați fi rămas în Tribunal, atunci ați fi avut acces. Atâta vreme cât ședința a fost suspendată până la ora 17.00, jandarmii și-au făcut datoria - de la ora 16.00 nu mai are nimeni acces în instituție. Este o regulă pe care o respectăm cu toții. Eu pot să vă anunț care va fi soluția în momentul în care se va termina procesul”, a declarat judecătoarea Laura Radu, în exclusivitate pentru B1.ro.

