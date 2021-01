Jurnalistul Dan Cărbunaru, despre contrele între PNL și USR PLUS: "Important este ca acestea să fie de natură să aducă progrese și să corecteze anumite erori inerente în orice Guvern"

Jurnalistul Dan Cărbunaru a explicat pentru B1 TV, în emisiunea moderată de Tudor Mușat, contrele între PNL și USR PLUS în legătură cu demisia lui Laurențiu Cazan, coordonatorul intervenției violente a jandarmilor la mitingul Diasporei din 10 august 2018, după ce a fost numit inițial în funcția de șef interimar al Jandarmeriei Prahova. Dacă Dacian Cioloș susține că datorită intervenției lui s-a luat decizia ca Laurențiu Cazan să renunțe la funcție, liberalii susțin că acest lucru a fost deja decis de liderii PNL:

“Faptul că PNL, USR și UDMR formează o coaliție care susține Guvernul Cîțu nu înseamnă că elementele care au așezat forțele politice PNL și USR PLUS în sistem concurențial și în alegerile locale, și în alegerile parlamentare au dispărut . Să nu uităm că USR PLUS a șarjat și la nivel local și la nivel național, în bună măsură PNL poziționându-se nu neapărat ca o structură antisistem, dar ca o structură politică cu un alt tip de reprezentare a interesului public, punând cumva PNL în aceeași zonă cu PSD nu din punct de vedere al orientării stânga-dreapta, ci din punct de vedere al vechimii în ale politicii. Spiritul acesta nou a avut o alipire bazată pe protestele d ela 10 august, pe violențele comise pe de o parte de unii manifestanți, dar mai ales de jandarmerie”, a precizat Dan Cărbunaru.

Acesta a precizat că atât PNL, cât și USR PLUS se află într-o competiție pentru capitalizarea energiilor din stradă de la mitingul din 10 august 2018:

“PNL și USR PLUS au încercat să capitalizeze acele energii din stradă pentru a capitaliza discursul politic. Din acest punct de vedere apare această dublă concurență: ideologică, ce partd dorește să arate tuturor că este mult mai bun față de PSD, pe de altă parte o altă concurență care este pe termen lung de această dată, legată de modul cume ste adminsitrat binele public și banul public în România.

Important este ca aceste aspecte care vor ajunge în spațiul public să fie de natură să aducă progrese și să corecteze anumite erori inerente în orice Guvern. Dacă vor ajunge la blocaje reciproce, fără ca acest lucru să genereze altceva în afară d etensiuni, vom avea blocaje în dialogul interguvernamental”, a mai precizat Dan Cărbunaru.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.