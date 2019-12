Moțiunea simplă depusă împotriva ministrului Finanțelor, Florin Cîțu, este o golăneală PSD-istă, a declarat președintele Klaus Iohannis.

„Moțiunea simplă o golăneală a PSD. Nu îndeplinește criteriile din regulamentul Senatului în ce privește modul în care se întocmește o moțiune simplă. Am putut să observăm cu indignare cum fostul ministruial Finanțelor, înconjurat de un grup vesel de senatori PSD, trecând prin spatele celui care dădea un interviu, actualul ministru al Finanțelor, a considerat că trebuie să jignească incalificabil actualul ministr - o dovadă că a fost o golănelă intenționată nu o eroare birocratică.

Cred că e o ieșire incorectă, inadmisibilă.

Tot ce nu e PSD și nu sevește PSD-iștilor nu e bun și trebuie arătat cu degetul. E o atitudine nedemocratică, de partid nereformat, care arată dispreț pentru chiar instituțiile democratice și pentru români.

PSD în continuare, în instituțiile importante, are puterea. Nu a plecat de la putere, nu vrea să înțeleagă mesajul românilor. Sper că românii văd aceste lucruri și vor da răspunsuri adevate democratice, prin vot, acestui comportament”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

Moțiunea împotriva lui Cîțu a trecut, luni, la diferență de un vot.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.