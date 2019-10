Kelemen Hunor, dezvăluiri despre relația cu Viktor Orban: “Nu e dracu personalizat, cum e descris de foarte multe ori. Nu influențează în niciun fel deciziile noastre”

EXCLUSIV ONLINE // Kelemen Honor, candidat la alegerile prezidențiale, a vorbit marți seara, într-o dezbatere organizată de Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității Bucureștie despre legătura care există între UDMR și statul ungar, pe de o parte, respectiv între Uniune și premierul de la Budapesta. El a precizat că are o relație bună cu Viktor Orban pe care l-a caracterizat drept “cel mai talentat om politic din regiune”.

“Noi în 30 de ani am încercat să avem o legătură corectă cu toate guvernele care au existat în Ungaria. Eu am o relație personală bună cu Viktor Orban. Nu este dracu, nu este un om așa cum este desemnat permanent că ar fi. Și nu este nici un dicator. Este un om extrem, extrem de talentat, poate cel mai talentat politician din această regiune, un om care are o vastă cultură. Este foarte familiar cu ceea ce se întâmplă în Europa și da, este autoritar. Știe ce dorește să facă, știe unde vrea să ajungă și merge. Poți să fii de acord cu el sau să nu fii de acord, dar știe unde vrea să ajungă. Problema e când ai un lider care habar nu are unde vrea să meargă și te roagă să mergi după el. Viktor Orban nu este antieuropean, el vede lucrurile diferit, crede în colaborare regională, crede că pentru țările din această zonă, din fostul bloc comunist trebuie o abordare diferită, nuanțată, pentru că avem o mentalitate diferită față de occidentali. Am avut o presiune uriașă în ultimii 50 de ani. Mentalitatea nu se schimbă de la o zi la alta, nici măcar în 20 de ani. Silviu Brucan a fost extrem de amabil cu noi”, a declarat Kelemen Hunor, în cadrul dezbaterii „Studenții, față în față cu liderii politici”, a spus Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a mai precizat că guvernul de la Budapesta nu a intervenit niciodată în deciziile interne pe care Uniunea le-a luat pe scena politică românească.

“Viktor Orban spune vrem o altă abordare, vrem o altfel de discuție, nu vrem să schimbăm dictatul de la Moscova cu un alt dictat. Și din acest punct de vedere are într-o anumită măsură dreptate. Nu spun că tot ce face el e ok. Nu, așa ceva nu există. Viktor Orban nu e dracu personalizat cum e descris de foarte multe ori. Noi am avut o relație foarte bună cu el și acum 30 de ani când era liberal și acum avem o relație corectă. El nu intervine în discuțiile noastre și nu influențează în niciun fel deciziile noastre. Este un mit, este o legendă urbană că Orban s-au Ungaria influențează deciziile UDMR. Niciodată nu mi-a cerut nimic legat de deciziile noastre interne. Când am guvernat cu Ponta, a spus că dacă pentru voi este ok, treaba voastră. Nu e treaba mea. Când am plecat din Guvernul Ponta în 2014 a fost decizia mea. Când am susținut pe unii sau pe alții niciodată nu a intervenit. Orban caută o colaborare mai strânsă între țările din această zonă, mai ales cu V4 (grupul de la Vișegrad, n.r) și dacă se poate cu România, Bulgaria și Serbia , într-o perspectivă mai mare. Se poate discuta mult, dar eu nu-l consider antieuropean. Are meciurile lui cu unii sau cu alții de la Bruxelles. Noi nu avem niciun meci cu nimeni. Noi așteptăm să spună domnul Macron calea d eurmat și mergem sau doamna Merkel. România joacă singuratic în jocul politic regional. Nu e bine! Noi pierdem permanent. Avem impresia că pierdem din cauza lui Orban, din cauza lui Kacinski, dar de fapt pierdem pe mâna noastră permanent și ne întrebăm dar oare ce fac vecinii? Eu mă întreb ce facem noi pentru noi înșine?”, a declarat Kelemen Hunor.