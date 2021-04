Kelemen Hunor: Această coaliţie trebuie să continue, suntem oameni responsabili (VIDEO)

Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat luni seară, după 4 ore de discuţii în coaliţie, că această coaliţie trebuie să continue.

„Am avut o discutie constructiva, am stabilit ca trebuie sa continuam maine discutia, sa vedem cum putem iesi din acest impas asa incat aceasta coalitie sa mearga mai departe. In ce ce priveste am spus ca nu exista o alternativa la acest guvern, trebuie sa continuam impreuna. Dupa 4 luni nu putem sa ne permitem un conflict mai mare, o criza politica”, a spus Kelemen Hunor.

”Suntem oameni responsabili”, a afirmat el. O nouă întâlnire este programată pentru marţi la 16:00.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.