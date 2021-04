Kelemen Hunor: Coaliția e solidară. Acțiunile Guvernului, inclusiv ale lui Vlad Voiculescu, sunt mult mai coerente și corecte decât par. Trebuie să schimbăm un pic percepția

Vicepremierul Kelemen Hunor (UDMR) a declarat marți, pentru B1 TV, că Executivul a reușit până acum să gestioneze bine criza sanitară și treburile țării, „cu toate disputele interne și neajunsurile”. Coaliția de guvernare e solidară, deși au fost și sunt critici, a mai punctat el. Kelemen a mai afirmat că acțiunile Guvernului, inclusiv ale ministrului USR-PLUS al Sănătății, Vlad Voiculescu, sunt mult mai coerente și corecte decât par. Vicepremierul a subliniat, în acest context, că există o problemă de percepție, de comunicare, la care trebuie lucrat.

Kelemen Hunor, despre reacția Guvernului, implicit a lui Vlad Voiculescu, la criza COVID-19

Întrebat de moderatorul B1 TV Tudor Mușat dacă Vlad Voiculescu mai are susținerea întregii coaliții, vicepremierul Kelemen Hunor a răspuns: „Nu e un test pentru Vlad Voiculescu, pandemia e un test pentru Guvern, pentru coaliție și pntru toată societatea. Presiunea e uriașă, valul 3 a venit peste noi. Ministrul Sănătății e în prima linie, că el e responsabil pentru tot sistemul sanitar din punct de vedere politic, moral, deși anumite chestiuni nu depind de ministrul Sănătății. Cum gestionezi o criză arată dacă ești în stare să conduci o instituție, o țară. Eu cred că acest Guvern, cu toate disputele interne și neajunsurile, a reușit să gestioneze sistemul sanitar și țara bine. Nu foarte bine, dar bine”.

„Să ne uităm la cei în jurul nostru. România nu e un caz singular, cu o situație ieșită din comun. Defecțiunile tehnice, tragediile sunt dureroase, dar nu ministrul Sănătății răspunde de o defecțiune tehnică. Nu vreau să comentez mai mult, că e o anchetă în curs și trebuie văzut dacă e o greșeală umană sau nu. Condoleanțe pentru familiile îndoliate! Sperăm să nu se mai repede o astfel de tragedie, dar lucrurile trebuie un pic îndepărtate de lupta politică, fiindcă, până la urmă, nu e vorba de Voiculescu, Cîțu, Kelemen sau Barna. Eu cred că testul nostru comun ecum gestionăm criza prin care trecem cu toții”, a declarat Kelemen Hunor, în emisiunea ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Liderul UDMR a ținut să puncteze că responsabilitatea în ceea ce-l privește pe Vlad Voiculescu aparține USR-PLUS. Pe de altă parte, premierul Florin Cîțu urmează să facă, la jumătatea anului, o evaluare a miniștrilor, după cum a fost înțelegerea în coaliție: „Sigur, responsabilitatea e a USR în ceea ce privește persoana ministrului, nu putem ocoli acest lucru. După cum am discutat în coaliție, o analiză serioasă din partea premierului se va face după prima jumătate a anului. Dacă se întâmplă ceva neașteptat pe parcurs, sigur, are posibilitata legală, constituțională, să decidă cum procedează, dar eu am încredere”.

„Văd cum acționează Voiculescu în Guvern, cu ce proiecte vine. De multe ori am făcut ședințe extraordinare pentru a discuta despre problemele din sănătate, vaccin, restricții, alte lucruri. Și nu a așteptat Voiculescu o săptămână până la ședința ordinară, a cerut ședință extraordinară, prmeieurl mereu a programat, am făcut seara târziu sau online, că sunt lucuri care trebuie rezolvate.

Coaliția e solidară, dar vor fi critici, au fost critici. Comunicarea, percepția e importantă. Văd că avem o problemă de percepție. Sunt convins că acțiunile Guvernului, inclusiv ale lui Voiculescu, sunt mult mai coerente și corecte decât percepția. Trebuie să schimbăm un pic percepția. Trebuie să existe o singură voce în ce privește criza sanitară”, a mai declarat vicepremierul Kelemen Hunor, pentru B1 TV.