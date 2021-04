Kelemen Hunor: Coaliția nu stă într-un ministru / Coaliția și liderii săi, ferm hotărâți să ducă mandatul la bun sfârșit / Florin Cîțu, de o empatie și o toleranță de foarte multe ori mai mare decât aș accepta eu ca premier (VIDEO)

Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, marți, pe B1 TV, că dezideratele formațiunilor care compun actualia coaliție guvernamentală sunt comune, indiferent de eventualele discuții sau conflicte din interior. „Coaliția și liderii coaliției sunt ferm hotărâți să ducă mandatul până la bun sfârșit”, a mai spus președintele UDMR, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.