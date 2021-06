Kelemen Hunor: Dacă sunt categorii care, în câmpul muncii, au niște restricții, compensează la pensii dincolo de contributivitate / Rezolvăm cu parlamentarii și primarii, dar în rest nu ne atingem, că ne e frică... E o ipocrizie (VIDEO)

Vicepremierul Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat marți, pentru B1 TV, că dacă pornim de la premisa că angajații din anumite domenii - magistrați, militari, parlamentari, primari și alți funcționari publici - sunt supuși unor restricții cât timp sunt în câmpul muncii, atunci e normal ca aceștia să aibă anumite puncte în plus și să beneficieze de pensii peste ce au contribuit. În schimb, Kelemen a spus că nu e de acord ca pensiile să fie mai mari decât salariul și nici cu faptul că unii se pensionează de tineri, de parcă pentru alții meseria nu ar fi, de asemenea, stresantă. Liderul UDRM a mai spus că e o ipocrizie faptul că au fost tăiate pensiile speciale ale foștilor parlamentari, dar „în rest nu ne atingem, că ne e frică”. Vicepremierul a mai afirmat că există un grup de lucru la nivelul coaliției de guvernare în care e analizată situația pensiilor speciale.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

