Kelemen Hunor, despre alegerea primarilor în două tururi: Nu există așa ceva în programul de guvernare și nici în acordul de coaliție. Nu s-a putut pentru că noi nu am fost de acord, recunosc (VIDEO)

Vicepremierul Kelemen Hunor, liderul UDMR, a insistat, marți, că Uniunea nu va susține niciun proiect de lege privind revenirea la alegere primarilor în două tururi. De altfel, Kelemen a precizat că acest punct nu a fost trecut nici în programul de guvernare, și nici în acordul de funcționare al coaliției tocmai pentru că UDMR s-a opus.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

