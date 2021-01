Kelemen Hunor, despre autonomia Ţinutului Secuiesc: Nu lezează unitatea statului român. Să nu se pună la îndoială niciodată loialitatea maghiarilor din România

Kelemen Hunor, liderul UDMR și vicepremier al României, a insistat, marți seară, că nicio formă de autonomie, fie ea locală sau regională, nu lezează unitatea statului român şi integritatea teritorială. A făcut astfel referire la discuţiile despre autonomia Ţinutului Secuiesc. Kelemen a precizat apoi că autonomie înseamnă aducerea deciziilor la nivelul comunităţii, în niciun caz secesionism.

„Noi am spus de fiecare dată şi sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie o abordare extrem de echilibrată şi cu argumente şi de fiecare dată trebuie să spui că nici autonomia locală, nici autonomia regională, nicio formă de autonomie nu lezează unitatea statului român şi integritatea teritorială. Astea sunt lucrurile care trebuie precizate de fiecare dată şi eu încerc când discutăm serios şi cu argumente despre orice formă de subsidiaritate sau de autonomie să încep cu această frază: nu lezează integritatea teritorială şi unitatea naţională”, a declarat Kelemen Hunor, la Antena 3, potrivit Agerpres.

Președintele UDMR a admis că există o „sensibilitate” pe această temă, dar consideră că ea e „fără nicio bază”.

„Dar o înţeleg, da, fiindcă oamenii au impresia că autonomie înseamnă secesionism. Nu înseamnă secesionism. Universităţile sunt autonome, sunt regii autonome, nu există secesionism. Autonomie înseamnă că tu decizi despre viaţa ta. În ceea ce priveşte această idee a subsidiarităţii, e valabilă pentru fiecare comunitate locală, nu e valabilă doar pentru Secuime, nu e valabilă doar pentru o anumită parte a ţării”, a mai spus vicepremierul.

Kelemen a mai afirmat că în zonele în care trăiesc maghiari sau alte comunități etnice intervine o altă chestiune, cea care ține de competența lingvistică în relaţia cu autorităţile, dincolo de şcoală și de instituţiile culturale.

„Dar, în rest, lucrurile ar trebui să meargă paralel: decizii lăsate în mâna comunităţilor locale, în cele mai multe domenii, cu mici excepţii”, a continuat Kelemen Hunor, enumerând printre excepții relaţiile externe, Justiţia, Apărarea, Ordinea Publică.

Kelemen Hunor, despre afirmația lui Klaus Iohannis potrivit căreia PSD s-a înțeles cu UDMR „să dea Ardealul ungurilor”

Liderul UDMR s-a referit și la afirmația președintelui Klaus Iohannis din aprilie 2020, potrivit căreia PSD s-a înțeles cu UDMR „să dea Ardealul ungurilor”. Kelemen Hunor a spus că șeful statului a greșit făcând această afirmație, dar ia în calcul că era campanie electorală atunci. Chiar și așa, e o declarație ce nu poate fi uitată.

„Nu se uită aceste lucruri, dar în a ţine minte lucrurile nu schimbi trecutul. A ierta şi a trece mai departe, schimbi viitorul. Noi acum ne-am întors cu faţa spre viitor şi vreau să cred că vom reuşi să construim împreună ceva", a mai afirmat vicepremierul României”, a susținut Kelemen Hunor, citat de Agerpres.

Kelemen s-a plâns că mereu când se încing spiritele între marile partide cumva se ajunge să se pună la îndoială loialitatea maghiarilor din România.

„De fapt, noi niciodată nu am vrut, nu vrem şi nu vom face rău României, nici eu nici colegii mei. E ţara noastră, am rămas aici, nu am plecat, aşa cum nu au plecat nici părinţii noştri, nici străbunicii, nici bunicii noştri. Noi vrem să construim o ţară mai bună, împreună cu românii”, a declarat Kelemen Hunor.

Acesta a insistat „să nu se pună la îndoială niciodată loialitatea maghiarilor din România, fiindcă nu e corect”.