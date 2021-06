Kelemen Hunor, despre „încurcătura” cu majorarea alocațiilor: Scuze, vom corecta asta, e obligația noastră. Vom interveni cu o Ordonanță de Urgență (VIDEO)

Vicepremierul Kelemen Hunor, liderul UDMR, a cerut scuze pentru „încurcătura” apărută marți în legătură cu majorarea alocațiilor pentru copii.

Coaliția de guvernare a anunțat că, de la 1 ianuarie 2021, alocațiile vor fi majorate cu 20%, plus indexarea cu rata inflației. Numai că varianta trecută în Comisia de Muncă a Camerei Deputaţilor lasă loc interpretării că alocațiile vor fi majorate de la această dată doar cu rata inflației.

Kelemen Hunor a declarat marți seară, pentru B1 TV, că Guvernul va adopta o Ordonanță de Urgență pentru a repara situația. Prin urmare, de la 1 ianuarie anul viitor, alocațiile copiilor vor crește cu 20%, așa cum a anunțat inițial coaliția.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

