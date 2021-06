Kelemen Hunor, despre legea privind introducerea educației sexuale în școli: Toată lumea zice că trebuie să fie, dar cu acordul părinților să meargă copilul sau să-l retragă părintele pe copil. Vom relua discuția probabil în toamnă (VIDEO)

Liderii coaliției de guvernare nu au reușit să ajungă, în ședința de luni, la un consens cu privire la legea referitoare la introducerea educației sexuale în școli. Invitat marți seară în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR, a declarat că blocajul ale legătură cu necesitatea acordului părinților ca elevii să participe la această oră. Discuțiile pe această temă vor fi reluate, cel mai probabil, în toamnă, spune Kelemen Hunor.

În propunerea legislativă actuală, termenul de „educație sexuală” a fost înlocuit cu „educație sanitară”. Întrebat de ce s-a ajuns la un impas în privința acestui act normativ, Kelemen Hunor a răspuns: „Când vorbim de aceste situații (în care adolescentele devin mame – n.r.), vorbim de copii care n-au fost deloc la școală sau au abandonat școala înainte să termine clasa a IV-a, n-au ajuns nici măcar în sistemul actual să învețe ceva despre corpul uman. Noi am spus că vom relua această discuție în coaliție, ieri nici nu am avut timp, nici nu am putut ajunge la un consens în ceea ce privește forma în care ar putea fi susținută. A rămas întrebarea când trebuie acordul părinților: când intră sau când renunță copilul să meargă la astfel de ore? Aici e de discutat, sunt nuanțe. Toată lumea zice că trebuie să fie, dar cu acordul părinților să meargă copilul sau să-l retragă părintele pe copil”.

De asemenea, întrebat dacă se prezumă că e ceva în neregulă cu această oră, fie că se numește ”educație sanitară” sau ”educație sexuală”, Kelemen Hunor a răspuns: ”Sunt familii care consideră că, da, e bine să existe un acord cum există și la religie. Din acest punct de vedere, societatea noastră, în acest moment, este în această fază și e bine să discutăm foarte deschis. Vom relua discuția probabil în toamnă, nu cred că mai repede se poate, se termină sesiunea parlamentară în două săptămâni”.

