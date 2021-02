Kelemen Hunor, despre proiectele partidelor privind eliminarea pensiilor speciale: „Un concurs de frumusețe” / Soluțiile propuse de UDMR

Vicepremierul Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat marți, pentru B1 TV, că nu crede că e just să fie eliminate doar anumite pensii speciale, iar altele să fie menținute. Precizarea vine în contextul în care partenerii de coaliție susțin întâi eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Dar și PSD a venit cu propriul proiect de lege în acest sens. Această întrecere între partide a fost catalogată de Kelemen drept „concurs de frumusețe”.

„Haideți să impozităm pensiile speciale cu 99% acea valoare care depășește indemnizația președintelui”, a propus, în schimb, liderul UDMR.

Kelemen a mai afirmat că „în toate țările din lume” parlamentarii, militarii și magistrații au peste contributivitate o anumită sumă, pentru că nu pot face activități economice, dar „trebuie să vedem cum facem”.

Vicepremierul a mai spus că nu e normal să existe pensii speciale de 70.000 de lei și nici ca oameni în forță, de 48 - 50 de ani, să iasă la pensie apoi să se reangajeze la stat.

Kelemen Hunor, despre eliminarea pensiilor speciale

„Ori tăiem toate pensiile speciale, pensiile ocupaționale, toate care nu-s pe bază de contributivitate, or dacă le tăiem doar pe unele, nu facem un lucru corect, just din punct de vedere al echității sociale. În fața legii toți suntem egali. Nu mergem pe populisme ieftine. Eu aș merge, și asta e poziția noastră, să tăiem toate pensiile speciale și ocupaționale să le plafonăm la un nivel acceptabil. Să ai pensie de 70.000 de lei e inacceptabil. Deci cineva care a fost la CCR, a fost și parlamentar și procuror sau judecător are 70.000 de lei. Nu se poate așa aberație. Trebuie o abordare frontală. În rest, acest concurs de frumusețe nu vreau să-l cmentez deoarece durează de 10 ani”, a declarat Kelemen Hunor, pentru B1 TV.

El a precizat că în cazul militarilor pensiile nu sunt mari.

„Militarii care luptă pe front, pe teatre de război, cei care sunt în misiuni speciale la ONU etc.... Poate fi discutată separat orice soluție, dar un magistrat să iasă la pensie la 48 de ani, apoi se reagajează la stat... Ori un polițist, indiferent de gradul lui... La 50 de ani, oameni în forță sunt pensionari și se reangajează la stat și iau și pensie, și un salariu bun", a mai spus liderul UDMR.

„Haideți să impozităm pensiile speciale cu 99% acea valoare care depășește indemnizația președintelui. Președintele să zicem că are cel mai mare salariu, tot ce e venit din pensii peste această sumă se impozitează cu 99%, că atunci nu se mai pune problema de neconstituționalitate. E politică fiscală și de impozitare a Guvenului. Militarii nu ajung la această sumă. Mie-mi plac abordările nuanțate, nu cele populiste. Am zis în coaliție să abordăm frontal această problemă, să fim credibili și să facem un lucru just”, a mai declarat Kelemen Hunor, pentru B1 TV.

Acesta a mai spus că primarii nu au pensii speciale deocamdată pentru că legea a fost prorogată.