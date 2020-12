Kelemen Hunor, despre propunerile PNL: Funcțiile de președinte al Senatului și Camerei Deputaților trebuie să revină celor două formaţiuni care nu vin cu premierul

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, precizează, într-o primă reacție la declarațiile liderului PNL, Ludovic Orban, că funcțiile de președinți ai Senatului și Camerei Deputaților ar trebui să revină partidelor care formează coaliția de guvernare împreună cu PNL. Orban a prezentat miercuri seară variantele cu care liberalii vor merge mai departe în negocierile cu USR PLUS și UDMR: Florin Cîțu – premier, Ludovic Orban – președinte al Camerei Deputaților sau Ludovic Orban – premier, Florin Cîțu – președinte al Senatului.

Prima reacție a liderului UDMR la propunerile PNL, anunțate de Ludovic Orban

Kelemen Hunor este de părere că propunerile de premier anunțate de Ludovic Orban sunt bune, precizând că UDMR poate lucra și cu Orban, și cu Cîțu.

"Mai departe, lucrurile se complică, fiindcă în acest moment noi considerăm că celelalte două funcţii politice din stat - cea de preşedinte al Senatului şi preşedinte al Camerei Deputaţilor - trebuie să revină celorlalte două formaţiuni care nu vin cu premierul. (...) Dacă USR-ul alege Camera Deputaţilor, putem merge noi la Senat, nu-i nicio problemă. Dacă alege USR-ul Senatul, nu-i nicio problemă, noi putem merge la Camera Deputaţilor, ca să fie un echilibru, să fie şi solidaritate", a declarat Kelemen Hunor pentru Agerpres.



Kelemen Hunor: Ambele propuneri de premier ale PNL, din punctul nostru de vedere, sunt bune

Totodată, șeful UDMR a precizat că formațiunea sa are un mandat flexibil de negociere.



"Noi avem un mandat flexibil, deci se pot echilibra pe parcurs anumite chestiuni şi pentru PNL şi pentru USR PLUS şi pentru noi. Propunerile PNL-ului nu le vom comenta, fiindcă am acceptat să vină ei cu propuneri. Au venit cu două propuneri, ambele propuneri din punctul nostru de vedere sunt bune", a mai spus Kelemen Hunor.

Ludovic Orban: PNL consideră legitim să desemneze candidat la funcția de prim-ministru și candidat la funcția de președinte al uneia dintre Camere

Despre o flexibilizare a mandatului de negociere a vorbit și liderul PNL, Ludovic Orban în declarația de presă de miercuri seară.

”PNL consideră legitim să desemneze candidat la funcția de prim-ministru și candidat la funcția de președinte al uneia dintre Camere. Mandatul nostru presupune două posibile variante. Rămâne în picioare prima variantă cu Florin Cîțu, candidat la funcția de premier și cu subsemnatul, candidat la președinția Camerei Deputaților.

În cazul în care nu se acceptă această variantă, acceptăm și varianta în care PNL să desemneze premier și să nominalizeze un candidat pentru funcția de președinte al Senatului. În această situație, candidatul la funcția de premier este desemnat președintele PNL, adică subsemnatul, și candidat la funcția de președinte al Senatului, domnul senator Florin Cîțu”, a explicat Ludovic Orban poziția din care PNL va continua negocierile pentru formarea unei coaliții guvenamentale.

Anterior, președintele Klaus Iohannis a declarat că este dispus să accepte ambele variante de premier anunțate de PNL.

”Dacă se înțeleg PNL, USR PLUS și UDMR și vin cu o propunere, o voi accepta, că este Orban, îl accept, că este Cîțu, îl accept, sau să fie altcineva. Nu știu pe cine negociază ei acolo, dar la urmă vor veni să propună ceva”, a spus Klaus Iohannis.