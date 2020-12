Kelemen Hunor, despre viitoarea coaliţie de guvernare: Trebuie să avem încredere unii în alţii. Este nevoie de un program de guvernare în care nu există populisme

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, în viitoarea coaliție de guvernare trebuie să aibă încredere unii în alți. Totodată, acesta consideră că este nevoie de un program de guvernare în care nu există populisme.

„Multe lucruri trebuie să se întâmple ca să fie o coaliţie bună, o coaliţie funcţională şi cu rezultate. În primul rând, trebuie să avem încredere unii în alţii. Fără încredere nu se poate şi încrederea se poate întări, se poate creşte, prin dialog, prin colaborare. Pentru a ajunge la un nivel în încredere foarte bun, fiindcă plecăm de la început, din start, cu ideea de a colabora patru ani de zile, nu patru luni, nu un an, nu un an şi jumătate, atunci este nevoie de un program de guvernare în care nu există populisme, nu există demagogie, nu există promisiuni care nu pot fi acoperite prin decizii şi prin acţiuni guvernamentale şi trebuie să prioritizăm foarte bine ce probleme are în acest moment societatea românească, care sunt aşteptările societăţii şi nu care sunt ideile inovatoare sau mai puţin inovatoare ale politicienilor. Şi aici, lucrurile se întorc la economie, la locurile de muncă, la sănătate, la educaţie, la tot ce înseamnă securitatea, siguranţa cetăţeanului”, a declarat Kelemen Hunor, pentru Agerpres.

Kelemen Hunor: Vom încerca să formăm o majoritate parlamentară și să guvernăm împreună, cele trei partide PNL, UDMR și USR-PLUS

Amintim că președintele UDMR a vorbit, joi seară, printr-o intervenție telefonică în platoul B1 TV despre cum vor decurge negocierile pentru formarea viitorului Guvern.

"Vor fi două echipe: prima va discuta despre programele de guvernare. Măsurile imediat pe termen scurt și deliberate pe termen mediu de 4 ani de zile. Trebuie să propunem lucruri care pot fi realizate, nu populisme, nu demagogie, nu promisiuni fără acoperire și a doua zoi se va discuta structura guvernamentală, ministere, portofolii.

Nu trebuie din programul de guvernare să lipsească locuri de muncă , agricultura, dezvoltarea economică, a infrastructurii mari, autostrăzii in primul rând și drepturile minorităților, tot ce se poate descrie cu siguranța comunității, cetățeanului, familiilor, atât pe plan existențial, dar și păstrarea identității lingvistice, etnice, identitatea comunității", a explicat liderul UDMR.

Întrebat câte ministere își dorește UDMR să obțină, Hunor a răspuns că nu a discutat aceste aspecte, însă fiecărui partid îi va reveni o anumită proporție, în funcție de câte ministere vor fi disponibile.

„ Astăzi am stabilit ca vom încerca să formam o majoritate parlamentară și guvernăm împreună cele trei partide PNL, UDMR și USR-PLUS. Vom intra in discuții detaliate începând de sâmbătă", a declarat Hunor.