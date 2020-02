Kelemen Hunor: "Nu poți merge pe direcția vinei colective la Ditrău, din cauza unui preot exaltat și a unor persoane care au o poziție care nu poate fi acceptată și susținută"

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a condamnat manifestările rasiste de la Ditrău și a cerut ca incidentele să nu fie puse în seama întregii comunități maghiare, arătând că este vina unui "preot exaltat" și a unor persoane a căror poziție nu poate fi acceptată.

"Noi am avut încă de miercurea trecută o reacție corectă în ceea ce privește situația din Ditrău, și parlamentarii noștri din zonă și organizația națională, prin care am respins orice formă de propagare a urii și am spus că trebuie să ne calmăm, să păstrăm normalitatea și să nu permitem nicio formă de extermism. Mă surprinde că o parte a presei și anumiți politicieni amplifică această poveste, fiindcă în momentul în care sunt 150 de oameni nu poți pune eticheta pe o întreagă comunitate și nu poți merge pe direcția vinei colective la Ditrău, din cauza unui preot exaltat și a unor persoane care au o poziție care nu poate fi acceptată și susținută. Le transmit locuitorilor din Ditrău să rămână calmi, să nu accepte manipularea și nicio formă de extremism”, a declarat Kelemen Hunor.

Acesta a respins orice legătură între evenimentele de la Ditrău și programul UDMR și a arătat că cei doi muncitori din Sri Lanka au venit legal și trebuie să fie bine primiți.

"Nu va găsi nimeni în programul nostru și nici în declarațiile noastre că am susține așa ceva. Fenomenul este mult mai complex și trebuie excluse din start aceste forme de excludere și resping categoric vina colectivă, care nu duce nicăieri. Poate avem de-a face cu un patron mai lacom, mai dur, pe de-o parte, iar de cealaltă parte avem niște oameni lezați, dar nu este caracteristic ceea ce s-a întâmplat pentru întreaga comunitate și deloc pentru UDMR. Cei doi muncitori din Sri Lanka nu sunt migranți ilegali, ei au venit cu acte în regulă să muncească, e nevoie de forță de muncă și sunt bineveniți”, a arătat liderul UDMR.

Reamintim că, prezența brutarilor din Sri Lanka a stârnit însă revolta unei părţi a comunităţii din Ditrău. Proprietara casei în care aceştia stăteau a fost ameninţată, aşa că Piumal şi Amahinda au fost mutaţi la o gazdă din Lăzarea, un sat învecinat, dar şi proprietara casei respective a păţit acelaşi lucru. Angajatorii le cauta acum o casă celor doi, chiar în Gheorghieni.

Potrivit paginii oficiale a primăriei, componenţa etnică a comunei Ditrău este: 99,79% maghiari, 0,21% români (55 sunt de naţionalitate română) şi 3 de naţionalitate germană.