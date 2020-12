Kelemen Hunor, după întâlnirea cu Klaus Iohannis: "Nu am discutat nici funcţiile, nici Executivul, nici Legislativul"

Nu există încă discuţii legate de ocuparea unor poziţii sau funcţii în viitorul guvern, a declarat joi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, după întâlnirea de la Palatul Cotroceni.

Kelemen Hunor, precizări după întâlnirea cu Klaus Iohannis

Acesta a precizat că întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis a fost una informală, la invitaţia şefului statului, legată de posibilitatea constituirii unei majorităţi parlamentare.



"Informaţiile apărute sunt speculaţii, nu au nicio bază reală legat de poziţii, de funcţii, fiindcă nici măcar n-au început discuţiile. Astăzi am avut o întâlnire informală, la invitaţia preşedintelui, unde au fost prezenţi Ludovic Orban, Dan Barna şi Dragoş Tudorache, preşedintele executiv USR PLUS. Preşedintele a stat doar câteva minute, a vrut să ştie dacă aceste trei formaţiuni sunt determinate să încerce formarea unei majorităţi parlamentare şi bineînţeles să guverneze împreună, după care a plecat la Bruxelles. Noi am continuat discuţiile, am făcut agenda şi am luat decizia că sâmbătă vom incepe discuţiile despre formarea unei majorităţi, despre programul de guvernare. Nu am discutat nici funcţiile, nici Executivul, nici Legislativul, fiindcă e prematur să avem astfel de discuţii", a precizat liderul UDMR, pentru Agerpres.



Potrivit acestuia, a doua discuţie va fi pe programul de guvernare.



"Am avut o şedinţă ieri a conducerii UDMR şi am fost mandatat să port discuţii cu colegii din aceste partide. Şi în funcţie de rezultatul discuţiilor, sigur, la un moment dat, mai încolo, vom lua o decizie. Astăzi au fost consultări informale", a menţionat Kelemen Hunor.

Noua majoritate parlamentară va fi formată din PNL, USR-PLUS și UDMR

La alegerile parlamentare de duminică, PSD a obținut cele mai multe voturi, dar nu suficiente și este izolat pe scena politică. Prin urmare, noua majoritate parlamentară se va contura în jurul PNL, cu ajutorul USR-PLUS și al UDMR. PMP și Pro România nu au trecut pragul electoral de 5%, așa că nu vor avea reprezentanți în noua legislatură.

Negocierile oficiale dintre cele trei formațiuni nu au început încă, dar în spațiul public se discută deja despre cum ar putea fi împărțite ministerele.A

PNL a anunțat deja că-l propune premier pe Florin Cîțu, actual ministru al FInanțelor, iar USR-PLUS îl vrea prim-ministru pe Dacian Cioloș, care a mai avut această funcție vreme de un an, în fruntea unui guvern tehnocrat.