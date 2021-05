Kelemen Hunor: FMI nu va supraveghea reformele finanțate din PNRR. Nu are și nu va avea nimic de căutat în această ecuație

FMI nu va supraveghea reformele finanţate din PNRR, având în vedere că instituția nu poate interveni în relația statelor membre cu UE, a scris vicepremierul Kelemen Hunor pe Facebook.

“Planul este unul echilibrat, îl vom prezenta oficial Comisiei Europene pe 31 mai. Deoarece în spațiul public au apărut mai multe informații false în ultima perioadă - în unele cazuri chiar rău intenționate - cred că este important să subliniem, că FMI nu va supraveghea reformele finanțate din PNRR, FMI nu are și nu va avea nimic de căutat în această ecuație, în relația contractuală dintre statele membre și Comisia Europeană. Pe de altă parte, România nu va fi singura și nu ultima țară care va depune Planul de Redresare și Reziliență în această perioadă, și alte 8-9 state membre au ales sfârșitul lunii mai pentru acest demers”, a scris Kelemen Hunor.

Acesta a subliniat că decizia UDMR de a participa la guvernare a fost una corectă:

“În ședința online de astăzi a Consiliului Reprezentanților Unionali (CRU) am pregătit Congresul din acest an al Uniunii. Congresul UDMR va avea loc pe 17 septembrie cu participarea a 846 de persoane, cu prezență fizică, iar locul de desfășurare propus de noi este Sângeorgiu de Mureș. La CRU am decis că revine Congresului sarcina să stabilească direcția strategică a UDMR pentru următorii doi ani în ceea ce privește activitatea noastră din Guvern, Parlament și administrații locale. În baza acestei strategii vom lua toate deciziile noastre. Totodată am ales și comisarul Congresului în persoana președintelui executiv interimar al UDMR, Balázs Attila.

În ședința CRU de astăzi am fost cu toții de acord că decizia de acum 150 de zile prin care ne-am asumat participarea la guvernare, a fost una corectă. Avem o echipă bună, miniștrii UDMR performează, cu toții ne-am asumat până acum un rol important în gestionarea pandemiei, dar și în pregătirea Planului de Redresare și Reziliență(PNRR)”.