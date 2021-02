Kelemen Hunor: În acest an trebuie să scăpăm de MCV / Amânarea intrării în Spațiul Schengen, o pierdere uriașă din punct de vedere economic

Vicepremierul Kelemen Hunor susține că intrarea României în Spațiul Schengen este un deziderat important pentru guvernul de PNL – USR-PLUS – UDMR și că acest lucru trebuie să se întâmple treptat, în 2021-2022. Totodată, el a declarat că Mecanismul de Cooperare și Verificare trebuie închis în acest an.

Kelemen Hunor, despre MCV și intrarea României în Spațiul Schengen

„Noi în acest an trebuie să scăpăm, trebuie să închidem MCV-ul şi pentru acest lucru, bineînţeles, Guvernul va face toate demersurile şi va iniţia tot ce este de făcut în domeniul justiţiei în primul rând, dar nu numai, pentru a închide MCV-ul. Şi ar trebui să intrăm, tot în 2021-2022, treptat, în Spaţiul Schengen, fiindcă nu se poate accepta (...) să îndeplinim toate criteriile tehnice şi permanent să fim amânaţi cu intrarea în Spaţiul Schengen. Din punct de vedere economic e o pierdere uriaşă şi din punct de vedere hai să-i spunem, aşa, moral, este o situaţie care nu poate fi susţinută. Ai îndeplinit criteriile? Atunci trebuie să faci pasul următor”, a declarat vicepremierul Kelemen Hunor, marți seară, la Realitatea Plus, potrivit Agerpres.

El a explicat că intrarea se poate face etapizat, mai întâi pentru accesul pe calea aerului, iar mai apoi pentru cel terestru, dar important este ca ţara noastră să intre în Spaţiul Schengen, fiindcă nu există argumente să fie în afara acestei zone.

„Sigur, frontiera externă a UE va fi frontiera României, în foarte mare parte (...), dar nu contează. Noi trebuie să apărăm graniţa externă şi să fim în Schengen. Este pentru guvernul PNL-USR-UDMR un deziderat important”, a mai spus Kelemen Hunor.

Florin Cîțu: Sper ca România să intre în Schengen anul acesta

Despre intrarea României în Spațiul Schengen a vorbit în această lună și premierul, care a explicat că țara noastră este pregătită să facă acest pas încă din anul 2011.

„România este gata să intre în Schengen în 2011. A apărut această discuţie cu MCV-ul. Trebuie să corectăm această problemă anul acesta. Vom face tot ce este posibil să avem un raport favorabil al MCV, după aceea putem să discutăm despre Schengen. Dacă toate lucrurile merg bine şi am început astăzi cu desfiinţarea SIIJ şi avem un raport favorabil în ceea ce priveşte MCV-ul putem să sperăm să continuăm discuţiile pentru a adera la zona Schengen chiar de anul acesta”, a declarat Florin Cîţu, în 18 februarie, la Digi 24.

În 26 ianuarie, prim-ministrul îi spunea chiar și omologului său olandez că România este, „fără îndoială, pe deplin pregătită pentru a intra în zona Schengen”.

„În cursul zilei de ieri am avut o convorbire telefonică cu Prim-ministrul Țărilor de Jos, Mark Rutte. Am analizat perspectivele promițătoare ale cooperării dintre România și Țările de Jos, concentrându-ne pe consolidarea relațiilor economice și pe dinamizarea dialogului politic. Obiectivul nostru legitim de aderare la spațiul Schengen a fost unul dintre punctele esențiale atinse în discuția cu Prim-ministrul Rutte, căruia i-am transmis că România este, fără îndoială, pe deplin pregătită pentru a intra în zona Schengen. De asemenea, am discutat despre evoluția pandemiei și despre cum se desfășoară procesul de vaccinare în cele două state”, preciza premierul Florin Cîțu.