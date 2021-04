Kelemen Hunor, întrebat despre AUR: Scandalagii, oameni care nu respectă nicio regulă, nicio lege / Partidele responsabile trebuie să se întoarcă spre acel electorat care s-a simțit părăsit (VIDEO)

Vicepremierul Kelemen Hunor a vorbit în termeni duri despre Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Liderul UDMR a folosit cuvintele „scandalagii”, „circ” și „niște oameni care nu respectă nicio regulă, nicio lege”. În opinia lui Kelemen, AUR a ajuns în Parlament pentru că o parte a electoratului s-a simțit abandonat de celelalte partide, or acestea, de la PSD la USR, ar trebui să se întoarcă spre acești oameni.

„Și la adresa Opoziției pot să am un cuvânt așa... În pandemie, într-o criză din viața oamenilor, nu faci subiecte și atacuri politice. Nu era corect nici invers, când PSD era la Guvernare, nu e corect nici acum. Fiindcă sunt subiecte care nu trebuie politizate”, a declarat Kelemen Hunor în emisiunea ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

