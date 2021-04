Kelemen Hunor, la finalul discuțiilor din coaliție: Armonizarea necesită echilibru și empatie. Vreau să cred că nu va mai fi cazul să semnăm alte acte adiționale (VIDEO)

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, și-a manifestat speranța, la finalul ședinței de marți a coaliție, că nu va fi nevoie de semnarea a încă unui act adițional la acordul dintre cele 3 partide, pe lângă cel semnat acum. „Important e că toate partidele din coaliție sunt conștiente că dacă ne-a asumat împreună guvernarea, e responsabilitatea noastră să căutăm soluții pentru cetățeni”, a mai spus Kelemen.

