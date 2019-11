Kelemen Hunor, mesaj pentru premierul desemnat: „Să nu compromiteți într-un an de zile șansa unei guvernări de centru-dreapta pe termen lung” (VIDEO)

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a lansat un apel către Ludovic Orban, cerându-i premierului desemnat să nu compromită „într-un an de zile” șansa unei guvernări de centru-dreapta pe termen lung.



„Noi, cei de la UDMR, nu așteptăm nimic de la noul Guvern. Așteptăm respect pentru fiecare om, pentru fiecare comunitate. Așteptăm gestionarea corectă și transparentă a treburilor țării”, a afirmat Kelemen Hunor, care a precizat că printre măsurile solicitate de UDMR se numără rectificarea bugetară și, în acest sens, alocarea a 6% din PIB pentru Educație.



Deși și-a reiterat sprijinul pentru învestitura Guvernului Orban chiar și în discursul din plen, Kelemen Hunor a atenționat premierul desemnat că o serie de miniștri propuși de PNL au primit aviz consultativ negativ din partea comisiilor de specialitate din Parlament. Totodată, liderul UDMR a afirmat că așteaptă ziua în care domenii precum Educația și Transporturile vor deveni prioritare pentru guvernare.



„Mă uit la ordinea miniștrilor în care sunt puși pe această listă. Poate va veni momentul când educația, cultura, transporturile și infrastructura nu vor fi pe ultimele locuri. Domnule premier desemnat, aveți șansa de a reinstala supremația Parlamentului în procesul de legiferare. Miniștrii, care vor veni des în comisiile parlamentare și vor dialoga cu Parlamentul, vor avea o viață mai ușoară, dar și o activitate mai vizibilă.



Dacă veți respecta comunitatea maghiară din România, veți avea respectul și susținerea noastră. Aveți câțiva miniștri, care au primit aviz negativ de la comisiile de specialitate. Aveți și miniștri, care nu au ce căuta într-un Guvern de centru-dreapta. Sigur, este răspunderea dumneavoastră și responsabilitatea vă aparține. Depinde de modul în care veți acționa, de modul în care veți guverna, dar adevărata responsabilitate este să nu compromiteți într-un an de zile șansa unei guvernări de centru-dreapta pe termen lung”, a mai spus Orban.

