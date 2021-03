Kelemen Hunor: Noi nu am fost aleși de urși, ci de oameni. Trebuie să existe un echilibru în gestionarea acestei probleme, nu împotriva urșilor, în apărarea oamenilor

Ministerul Mediului va face în anul 2021 un recensământ al populației de urși, iar pentru acest demers există și proiect, și finanțare, a precizat miercuri seară vicepremierul Kelemen Hunor, președintele UDMR.

Ce a spus vicepremierul Kelemen Hunor despre populația de urși din România

„Nu este o temă a UDMR, este o temă pentru fiecare om care eventual este... a cărui viaţă este pusă în pericol. Aici nu e o chestiune de UDMR sau ne-UDMR. Mergeţi la mine, în Harghita, Cârţa, şi vedeţi înregistrarea, în curtea şcolii, noaptea, că sunt puse nişte camere la şcoli şi veţi vedea cum sare ursul în curtea şcoli noaptea, se uită la tomberon, nu găseşte mâncare şi pleacă. Şi ce face copilul dacă sare ziua şi nu noaptea? Sunt lucruri despre care trebuie să discutăm. Totuşi, noi nu am fost aleşi de urşi, am fost aleşi de oameni şi trebuie să existe un echilibru în tot ce înseamnă gestionarea acestei probleme, nu împotriva urşilor, în apărarea oamenilor”, a declarat Kelemen Hunor, miercuri seară, la Digi 24, potrivit News.ro.

Vicepremierul s-a arătat de părere că apariția urșilor în localități unde în ultima sută de ani oamenii vedeau astfel de animale doar la grădina zoologică indică faptul că urșii s-au înmulțit foarte mult și ocupă habitate pe care nu le ocupau anterior.

Nimeni nu cunoaște cu exactitate dimensiunea populației de urși, spune Kelemen Hunor.

„Oricum este o populaţie mult mai mare decât habitatul pentru acest animal. Este pe vârful piramidei din acest punct de vedere, în afară de om nu are niciun duşman, şi trebuie să vedem cum gestionăm, fiindcă din 2015 sau din 2016 există nişte restricţii şi vedem că intră în zona locuită de oameni, mediul rural, mediul urban, apar peste tot”, a adăugat Kelemen.

Ministrul Mediului, pe B1 TV: Lucrurile trebuie să fie privite cu foarte mare atenție pentru că animalul sălbatic rămâne animal sălbatic

Tanczos Barna a vorbit miercuri, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, despre cei doi urși care au intrat marți pe pârtiile din Predeal, menționând că au fost două situații fericite, în care nu au avut loc atacuri.

„Din fericire am văzut, pe cele două pârtii, două situații fericite. Două situații în care nu s-a întâmplat nimic și am vazut doi pui de urs care au ieșit la plimbare și nu s-a întâmplat nimic mai grav (...) Am văzut foarte multe situații la Lacul Sf. Ana, acolo unde urșii se plimbă lângă turiști și, din păcate, turiștii nu conștientizează pericolul iminent la care sunt expuși și dau de mancare la urs, mai întind mâna, vor să mângâie animalul sălbatic și de foarte multe ori se întâmplă ca turistul să primească câte o palmă de la urs, cu acele gheare de câte 10 cm. Și o simplă mângâiere din partea ursului poate să fie periculoasă. Lucrurile trebuie să fie privite cu foarte mare atenție pentru că animalul sălbatic rămâne animal sălbatic, oricât de haios și oricât de drăguț poate să fie ursulețul când este mic, când are un ani, doi ani. Este un animal sălbatic și nu poți să ști cum reacționează în diverse situații. În zonele în care sunt multe contacte om – urs, acolo sunt și foarte multe atacuri”, a afirmat oficialul, care s-a arătat de părere că schiorul care a reușit să scoată ursul de pe pârtia Cocoșul a făcut un gest eroic.

Ministrul Mediului consideră că „dacă nu avem măsuri de protecție, dacă nu avem măsuri prin care ținem animalul sălbatic în habitatul natural, dacă nu avem măsuri prin care încercăm să nu urșii să intre în gospodăriile populației, în curtea școlii, pe stradă, pe calea ferată, vom avea din ce în ce mai multe conflicte”.