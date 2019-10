Kelemen Hunor: ”Noul guvern trebuie să fie instalat cât mai repede”. Ce condiții impune UDMR pentru susținerea cabinetului Orban (VIDEO)

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, după discuțiile cu delegația PNL, că este nevoie ca noul guvern să fie instalat cât mai repede. Liderul maghiar a prezentat și condițiile pe care le-a impus liberalilor pentru susținerea noului cabimnet la votul din Parlament și a precizat că în acest sens își dorește încheierea unui acord scris.

”Credem că trebuie să fie instalat un guvern cât de repede se poate. Noul guvern are de făcut o rectificare, avem de discutat bugetul pentru anul viitor.

Am recomandat să vină cu proiectul de buget până în 15 decembrie în Parlament ca să avem timp să-l pregătim pentru anul viitor. Să fie un buget care să aloce resursele tuturor proiectelor și administrației publice locale, care țintește investiții. Pentru educație să fie o alocație de 6% din PIB.

Așteptăm de la următorul guvern să nu-și asume răspunderea guvernamentală și să nu dea ordonanțe de urgență în justiție, sistemul electoral, inclusiv alegerile locale, și administrație, să fie respectate toate legile aprobate în Parlament și tratatele internaționale în ceea ce privește drepturile minorităților și să încercăm să relansăm ce s-a făcut în domeniul restituirii proprietăților, în limita atribuțiilor guvernului”, a declarat liderul UDMR.

În aceste condiții, Kelemen Hunor a susținut că executivul Orban are șanse să treacă.

”Credem că sunt șanse serioase să treacă acest guvern. Credem că e necesar un acord scris. Am lăsat un text la colegii liberali, care conține toatele elementele pe care le-am prezentat.

De fiecare dată când am susținut un guvern minoritar sau majoritar, am făcut-o pe baza unui acord scris.

În ceea ce privește aspectele bugetare fiscale, nu am avut păreri contrare. Inclusiv pe OUG 114 sunt convins că în Parlament vom ajunge la propuneri concrete și la amendarea OUG.

Așteptăm să fie depus programul de guvernare și lista miniștrilor și vom lua o decizie după ce vom cunoaște toate aceste elemente. A fost o discuție constructivă”, a mai spus Kelemen Hunor.

