Kelemen Hunor: 'Nu am avut dubii că Guvernul Dăncilă trebuia să plece. UDMR a votat moţiunea de cenzură'

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că nu a avut dubii că va pica Guvernul Dăncilă.

"Guvernul a căzut. UDMR a votat moţiunea de cenzură. Am făcut cum am promis, pentru că noi suntem mereu consecvenţi. Nu am avut dubii că actualul executiv trebuia să plece, căci nu mai existau condiţiile unei guvernări bune. Aceasta este poziţia noastră fermă, înaintea formării unui guvern nou. Trebuie pregătit bugetul anului viitor, dar şi bugetul de anul acesta trebuie rectificat, pentru ca primăriile şi consiliile judeţene să nu intre în impas", a afirmat Kelemen Hunor, într-un mesaj transmis presei.