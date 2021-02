Kelemen Hunor: Nu ne permitem încă un an cu deficit de 10%. Să consumi peste ce produci, pe termen lung, înseamnă că ești iresponsabil față de copiii tăi / Bugetul nu e unul de austeritate (VIDEO)

Vicepremierul Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat marți, pentru B1 TV, că România nu-și mai poate permite încă un an cu deficit bugetar de 10%, prin urmare acesta trebuie redus în 2021, astfel încât să ne încadrăm în 7 - 7,1%. „Să consumi peste ce produci, pe termen lung, înseamnă că ești iresponsabil față de copiii tăi, față de nepoții tăi”, a mai spus liderul UDMR. Kelemen a insistat apoi că scăderea deficitului trebuie să fie dublată de investiții și o economie funcțională, altfel „prin această reducere mare lucru nu vom face”.

