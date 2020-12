Kelemen Hunor: Partidul care a câștigat cele mai multe mandate în interiorul coaliției trebuie să aibă un prim-ministru. Avem și noi 2-3 nume de premier (VIDEO)

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis, că, din punctul de vedere al formațiunii pe care o conduce, cea mai bună variantă este cea a unei coaliții guvernamentale și parlamentare din care să facă parte PNL, USR PLUS și UDMR. De asemenea, Kelemen Hunor a precizat că premierul ar trebui să provină din partidul care a obținut cel mai bun scor la parlamentare dintre formațiunile din această coaliție.

Kelemen Hunor: Cea mai bună și poate singura formulă despre care putem discuta este o coaliție guvernamentală și parlamentară PNL, USR PLUS și UDMR

”La invitația președintelui Iohannis, am fost prezenți la prima rundă de consultări la Palatul Cotroceni și am spus că după rezultatul oficial al votului din 6 decembrie sunt mai multe formule pentru a asigura o stabilitate guvernamentală, dar, din punctul nostru de vedere, cea mai bună și poate singura formulă despre care putem discuta este o coaliție guvernamentală și parlamentară PNL, USR PLUS și UDMR. Asta ar însemna o majoritate solidă, nu o majoritate comstituțională. Cu sprijinul minorităților naționale, altele decât cea maghiară, am avea o majoritate solidă cu care s-ar putea guverna patru ani dacă am reuși să creștem nivelul de încredere între partenerii de coaliție, dacă reușim să construim un program de guvernare comun și să stabilim acele deziderate pe termen scurt și pe termen lung.

Lucrul cel mai important este să avem cât mai repede un proiect de buget pentru anul viitor și să găsim acele soluții prin care locurile de muncă pot fi protejate, prin care se pot crește investițiile mari, prin care se poate crește economia națională, cu un accent deosebit pe infrastructură, pe agricultură, pe industria alimentară și pe sănătate și educație”, a spus liderul UDMR.

Referindu-se la negocierile care au avut loc în weekend între reprezentanții celor trei formațiuni, Kelemen Hunor a precizat că aceastea trebuie să continue, iar toți cei implicați trebuie să dea dovadă de flexibilitate pentru a se ajunge cât mai rapid la un consens.

”Am avut niște discuții preliminare sâmbătă și duminică, cu colegii din PNL, USR și PLUS. Am încercat să începem creionarea unui program de guvernare. Acolo lucrurile cred că au evoluat bine, trebuie să continuăm aceste discuții. Discuțiile politice au fost extrem de utile, dar trebuie să continuăm și aceste discuții pentru că ieri dimineață ne-am blocat. Este important să existe încredere între parteneri și acest lucru înseamnă că trebuie să combinăm argumentele politice cu artimetica parlamentară. Trebuie să existe înțelegere, compromis, felxibilitate din partea tuturor participanților”, a mai spus președintele UDMR.

Kelemen Hunor, despre proprunerile de premier: Avem 2-3 persoane, fără să pronunțăm numele lor

Totodată, Kelemen Hunor a precizat că UDMR are 2-3 persoane pe care le-ar putea propune pentru funcția de premier, pe care le va anunța dacă se va ajunge la o a doua rundă de consultări.

”Noi considerăm că cel care a câștigat cele mai multe mandate în interiorul coaliției trebuie să aibă un prim-ministru. Acum există două propuneri, PNL are una, USR are o altă propunere. În aceste condiții, aproape firesc era să avem și noi o propunere de prim-ministru. Am spus că avem 2-3 persoane, fără să pronunțăm numele lor. Dacă nu se ajunge la o concluzie, atunci la a doua rundă de negocieri putem veni cu aceste propuneri”, a mai declarat Kelemen Hunor.