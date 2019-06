Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a profitat de invitaţia la consultări făcută de preşedintele Klaus Iohanis pentru a ridica subiectul scandalului de la cimitrul Valea Uzului unde Primăria Dărmăneşti nu a putut inaugura un monument dedicat soldaţilor români după ce acesta şi crucile eroilor români au fost acoperite cu saci negri de gunoi de mai mulţi etnici maghiari.

Acesta a cerut stabilirea ordinii în cimitir şi scoterea a ce s-ar fi construit ilegal de Primăria Dărmăneşti şi a susţinut că şi prefectura Bacău ar fi cerut Primăriei Dărmăneşti intrea în legalitate.

"Am mai discutat şi despre problema Valea Uzului. I-am spus domnului preşedinte cum se vede în acest moment, am spus cum vedem noi rezolvarea situaţiei prin stabilirea ordinii şi prin scoaterea a ceea ce s-a construit ilegal. Extinderea cimitirului cu o nouă parcelă este o soluţie elegantă, nimeni nu se opune să există pentru memoria soldaţilor români, undeva în acea zonă, poate chiar lângă cimitirul actual o construcţie. Dar poate nici pentru soldaţii români nu este benefic, nu este ok, să se ştie că sub aceste cruci există soldaţi dintr-o altă armată, din armata autro-ungară.

De aceea noi credem că executivul trebuie să o găsească o soluţie. Este responsabilitatea executivului ca acolo unde legea a fost încălcată, ordinea legală trebuie restabilită, de aceea este Guvern. Acest lucru i-am spus şi domnului preşedinte că aşteptăm o rezolvare cât mai repede. Am văzut astăzi că prefectura din Bacău a somat primăria din Dărmăneşti să intre în legalite fiind că toate hotărârile luate de ei legat de acest cimitir sunt ilegale.

Ne-a ascultat domnul preşedinte, dar sigur răspunsul nu am primit şi nu am aşteptat de la el în acest moment, dar am considerat că trebui să ştie ce credem noi despre acest caz care nu ne aparţine, nu noi am venit cu o problema ci ne-am trezit în aprilie că acolo cineva construieşte ceva", a afirmat Kelemen Hunor, după consultările de la Cotroceni.

Reamintim că, în urma scandalului provocat de ”un grup de activiști anonimi” din comunitatea maghiară, Tudor Barbu, realizatorul emisiunii "Se întâmplă acum", difuzată pe B1 TV, a făcut publice o serie de documente care atestă clar că Primăria Dărmăneşti este cea care deţine terenul pe care se află mormintele eroilor români căzuţi la datorie, cât şi "Solia" pe care comunitatea voia să o inaugureze pe 17 mai, dar a trebuit să amâne această ceremonie din cauza incidentelor. (Detalii AICI)

În plus, şi primarul oraşului Dărmăneşti, Constantin Toma, a dat asigurări că acest teren aparţine comunităţii sale când a fost contactat de B1.ro. Acesta a sesizat toate instituţiile competente privind evenimentele din localitatea sa. (Detalii AICI)

De altfel, cimitirul din Valea Uzului este unul internaţional în care sunt îngropaţi eroi aparţinând mai multor popoare: români, ungari, germani, ruşi, sârbi sau italienii.