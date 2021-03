Kelemen Hunor: Trebuie făcută o schimbare la Televiziune / Haideți să separăm funcția de președinte al Consiliului de Administrație de cea de director general

Vicepremierul Kelemen Hunor, președintele UDMR, s-a arătat de părere că trebuie făcută o schimbare în ceea ce privește conducerea Societății Române de Televiziune și modul de gestionare a resurselor în această instituție.

Vicepremierul Kelemen Hunor, președintele UDMR, despre nevoia de schimbare la Televiziune

„Din punctul meu de vedere, cel puţin la Televiziune, trebuie făcută o schimbare. Sunt în Comisia de cultură, am urmărit în anii care au trecut, deci acolo nu am nicio reţinere. (...) Sunt multe lucruri care pot fi şi trebuie schimbate în ceea ce priveşte gestionarea resurselor, în primul rând (...). Sunt enorm de mulţi bani care se duc pe funcţionarea Televiziunii şi, în ceea ce priveşte managementul canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3 ş.a.m.d., se poate face cu totul şi cu totul diferit decât se face în acest moment. Nu acuz pe nimeni, eu spun că este în acest moment în analiză raportul pe trei ani de zile. Poate că era bine să facem analizele la momentul potrivit, în 2018, în 2019, în fiecare an, atunci când au fost depuse aceste rapoarte. Nu s-a întâmplat, o vom face aici, în 2021”, a declarat Kelemen Hunor, miercuri seară, la Digi 24, potrivit Agerpres.

Vicepremierul spune că ar fi bine să fie separate funcția de președinte de Consiliu de Administrație de cea de director general.

„Eu de ani de zile spun: haideţi să separăm funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie de funcţia de director general, fiindcă nu e bine să fii şi în fruntea Consiliului de Administraţie, să fii şi director general, să stai pe doi cai. E bine să separăm aceste două funcţii, cu atribuţii diferite. Politic este pus Consiliul de Administraţie (...), directorul general trebuie să fie un om de specialitate, în sensul de manager într-o instituţie de media şi trebuie să fie pus acolo după concurs, pe un proiect managerial de trei, patru, şase ani, depinde, aici se poate discuta câţi ani ai nevoie să faci performanţă într-o astfel de instituţie, care e o fabrică mare, o uzină uriaşă, care este un serviciu public”, a adăugat Kelemen Hunor.