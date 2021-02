Kelemen Hunor: Trebuie să facem un inventar al sporurilor. Nu vor fi eliminate în 2021 / Nu te obligă nimeni să lucrezi la stat dacă sunt așa de multe pericole la fiecare colț (VIDEO)

Vicepremierul Kelemen Hunor, președintele UDMR, a precizat că peste o lună de zile ministrul Muncii, Raluca Turcan, va prezenta o analiză „extrem de serioasă și precisă” privind sporurile bugetarilor, iar ulterior coaliția de guvernare va decide ce se întâmplă cu acestea.

