Kelemen Hunor: În politică ne asociem cu cine putem şi nu cu cine am dori

Kelemen Hunor a declarat că el și colegii săi au căutat să fie pragmatici deoarece nu întotdeauna s-au putut asocia cu cei cu care împărtăşeau aceeaşi ideologie. Președintele UDMR a mai susținut că obiectivele Uniunii nu s-au schimbat în cei 30 de ani de activitate, dar mijloacele au fost adaptate vremurilor.

"La nivel naţional, de doi ani avem o cooperare cu coaliţia guvernamentală. Şi în această chestiune am fost pragmatici, dar pot să vă spun că în politică ne putem asocia cu cine putem şi nu cu cine am dori sau cu cine am avea posibilitatea să fim mai aproape din punct de vedere ideologic.

În asocierile pe care le-am făcut am fost îndrăzneţi pentru că am căutat posibilităţi şi nu scuze. Am luat în considerare dorinţa majorităţii şi am respectat-o întotdeauna, ne-am coalizat cu liberalii şi în altă parte am lucrat împreună cu social-democraţii. Asta în funcţie de posibilităţile care erau date în autoritatea locală respectivă", a declarat Kelemen Hunor, citat de Agerpres.

Preşedintele UDMR a precizat că dacă cu ALDE a putut purta negocieri, cu PNL nu a avut nicio colaborare.