Kelemen Hunor (UDMR): „Cerem un acord scris înainte de a susține guvernarea”

UDMR nu a dat niciodată „un cec în alb” și cere un acord scris înainte de a susține guvernarea Orban, a afirmat Kelemen Hunor, liderul formațiunii parlamentare.



„Există, desigur, șansa ca Guvernul Orban să nu primească votul nostru, dacă programul de guvernare nu e convingător, dacă persoanele propuse nu sunt Ok, noi nu am dat niciodată un cec în alb. Eu o să propun lucruri simple. (…) Cerem un acord scris înainte de a susține guvernarea. De fiecare dată când am susținut un guvern am avut un acord scris sau unul de guvernare. Altfel, ce poți să spui? Nici lucrurile scrise nu sunt respectate întotdeauna, dar nu poți merge doar pe vorbe. Cu noi se poate ajunge ușor la o înțelegere”, a afirmat liderul UDMR, potrivit g4media.ro.



Cu toate acestea, Kelemen Hunor este încrezător că Guvernul Orban va fi învestit, „dacă nu din prima încercare, atunci din a doua încercare”. În acest context, el a mărturisit că avea o întâlnire cu președintele PNL, în această săptămână.



„Probabil săptămâna aceasta va exista o primă întâlnire. E mai greu să obții majoritate, tot la PSD te întorci. Cum faci 233 voturi dacă USR nu votează guvernul, dacă Ponta nu votează? Nu am stabilit când va fi întâlnirea, eu plec mâine dimineață din București, mă întorc joi, încercăm să găsim o fereastră în această săptămână”, a adăugat Kelemen Hunor, potrivit g4media.ro.



Totodată, liderul UDMR a reiterat că formațiunea parlamentară nu dorește alegerea primarilor în două tururi de scrutin.



„Legat de alegerile în două tururi, știm că în turul doi se fac coaliții lipsite de transparență, toxice, opace, care nu au legătură cu ideologii, ci cu chestiuni de interes local, fără legătură cu interesul public. Vom cere să nu se modifice legea electorală”, a mai spus liderul UDMR, potrivit aceleiași surse.



Ludovic Orban, liderul PNL, a fost desemnat premier de către președintele Klaus Iohannis. După nominalizarea de luni, omul propus pentru Palatul Victoria are la dispoziție 10 zile să coaguleze o echipă de miniștri și un program de guvernare, cu care să meargă în Parlamentul României pentru a cere votul de învestitură.