Kelemen Hunor: Oare UDMR a devenit mai puternic? Răspunsul este - Da!

Kelemen Hunor a declarat că UDMR și comunitatea maghiară din România s-au întărit în ultimii ani. Iar dovada, spune el, o reprezintă numărul mandatelor de primari și parlamentari obținute.

"Am avut rezultate, succese atinse în anii trecuţi, însă acum aş căuta mai bine răspunsul la întrebarea: oare UDMR a devenit mai puternic? Oare comunitatea noastră a maghiarilor din Transilvania a devenit mai puternică? Răspunsul este: da.

La ultimele alegeri politice, UDMR a ieşit mai puternic, aproape 2.200 de primari au primit mandate şi în toată ţara sunt mai mulţi primari care au câştigat la alegeri cu ajutorul UDMR. La Satu Mare, de exemplu, avem un succes evident, după patru ani oraşul are din nou un primar maghiar. (...) În 2016, la alegerile parlamentare am reuşit să avem un succes, am obţinut mai mult de 6%, deci am avut 21 de deputaţi în Parlament şi 9 senatori, în condiţiile în care efectivul Parlamentului s-a redus”, a declarat Kelemen Hunor, citat de Agerpres.