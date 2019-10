Kelemen Hunor, despre scenariul anticipatelor: Să arunci țara într-o criză economico-financiară, înseamnă că ești inconștient (VIDEO)

Kelemen Hunor a declarat, la finalul consultărilor de la Cotroceni pentru desemnarea noului premier, că viitorul Guvern nu trebuie să dea nicio Ordonanță de Urgență în niciun domeniu și că nu trebuie să vină cu „extravaganțe”. Liderul UDMR a mai susținut că politicienii care cer anticipate sunt „inconștienți”. USR este partidul care cere cel mai insistent organizarea de alegeri parlamentare anticipate.

„Noi credem ca nu trebuie sa pierdem nicio zi, avem nevoie de un guvern validat cat mai repede in Parlament, nu avem nici macar un proiect de buget pe anul viitor, avem nevoie de rectificare sa inchidem anul. Viitorul guvern va gestiona 12 luni treburile tarii, va aproba bugetul, va organiza alegerile, nu va face altceva decat o administrare corecta, fara excese, extravagante si fara OUG in niciun domeniu. Un astfel de guvern oricand poate fi votat.

Noi nu credem în varianta anticipatelor dintr-un singur motiv – aceasta ar însemna guvern interimar până în mai, Parlament dizolvat din decembrie, ar însemna că nu avem buget până în primăvară. Să arunci țara într-o astfel de criză economico-financiară, înseamnă că ești inconștient. Dar dacă toată lumea va ajunge la concluzia că trebuie acum anticipate, noi suntem pregătiți”, a declarat Kelemen.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.