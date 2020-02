Kelemen Hunor, după consultările de la Cotroceni: Nu vom constitui o majoritate în jurul candidatului PSD la funcția de premier (VIDEO)

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, după consultările de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, că formațiunea pe care o conduce nu va susține crearea unei majorități în jurul unui premier propus de PSD.

Kelemen a mai spus că UDMR este de acord cu organizarea de alegeri anticipate, dar acestea nu trebuie să aibă loc în aceeași zi cu localele.

„I-am spus președintelui care este punctul nostru de vedere legat de situația politică. Am spus ca nu vom constitui o majoritate în jurul candidatului PSD la funcția de premier. Votul pe moțiune a fost pentru că nu vrem alegeri pentru primari în două tururi. I-am spus și că nu avem propunere pentru premier”, a declarat Kelemen Hunor, la finalul consultărilor.

Acesta a precizat că dacă Ordonanța de Urgență pentru alegeri va intra în vigoare, trebuie sesizată Curtea Constituțională: „Avem un sistem bazat pe liste județene, mandatele sunt calculate în funcție de numărul de locuitori din județ. Dacă fiecare votează acolo unde dorește, se bulversează totul. E o schimbare mascată a sistemului nostru electoral, ceea ce nu poate fi acceptat”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.