Kelemen Hunor și-a cerut scuze pentru afirmația despre ''adevărata față a României'' / Liderul UDMR, critici pentru Carmen Dan și Ministerul Apărării

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a cerut scuze românilor pentru afirmația despre ”adevărata față a României”.

”Când vorbeam de fața adevărată a României nu mă refeream la toți românii, că nu îmi permit, că sunt de toate felurile ca și ungurii. Ci mă refeream la autoritățile române. Dacă cineva s-a simțit jignit îmi cer scuze”, a declarat Kelemen Hunor, la Digi24.

Liderul UDMR a mai susținut că a cerut ministrului de Interne, Carmen Dan, să trimită jandarmii la Cimitirul Internațional al Eroilor din Valea Uzului, dar forțele de ordine tot nu au primit ordin să îi împiedice pe ultrași să intre acolo: ”Pe 6 iunie am vorbit cu ministrul de Interne. Am cerut să trimită jandarmii și să nu permită ultrașilor sau apropiaților de idei legionare să ajungă acolo. Eu am încredere în Jandarmerie și știu că poate opri și 400 și 4000 de oameni, mai ales într-o vale ca aceea. Noi am spus să nu lase ultrașii acolo, iar doamna ministru a spus să vorbesc cu colegii mei și să îi lase să intre acolo. Jandarmii nu au avut ordin să nu îi lase pe ultrași (…) Nu am avut intenția să jignesc pe nimeni și dacă cineva s-a simțit jignit îmi cer scuze, fiindcă eu nu am vorbit de români. România înseamnă mult mai mult, nu românii, eu am vorbit de instituțiile statului”.

”Majoritatea cimitirelor militare din țară sunt lăsate de izbeliște. De ce nu le preia Ministerul Apărării pe toate? Am o oarecare reținere față de Ministerul Apărării, după neintervenția autorităților în cazul de la Valea Uzului”, a mai precizat Kelemen Hunor.