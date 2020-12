Kelemen Hunor (UDMR): Și la această oră se lucrează la programul de guvernare, sperăm că până mâine va avea o formă finală / Vom deține trei portofolii, e o mare responsabilitate (VIDEO)

Kelemen Hunor a precizat că PNL, USR-PLUS și UDMR încă lucrează la programul de guvernare, dar și-a exprimat speranța că „în orele care urmează, până mâine, va avea o formă finală”. Acordul de funcționare a coaliției va fi semnat luni, în jurul orei 19. UDMR va deține trei ministere în viitorul Guvern, și anume Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, respectiv Ministerul Tineretului și Sportului.

Kelemen Hunor, despre programul de guvernare și prezența UDMR în viitorul Guvern

„Situația discuțiilor de până acum cu colegii din Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România – PLUS. Am vorbit despre programul de guvernare și dezideratele cele mai importante. Sigur, trebuie să știți că și la această oră se lucrează la programul de guvernare. Încă nu este acest program finalizat, dar sper că în orele care urmează, până mâine, va avea o formă finală. Am prezentat discuțiile legate de structura Guvernului și de prezența noastră în acest Guvern. Am spus că vom deține trei portofolii. E o mare responsabilitate și o șansă uriașă să demonstrăm că avem o viziune, o strategie atât în ceea ce privește dezvoltarea teritorială, dezvoltarea localităților și reforma administrativă prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și al Administrației, că avem o viziune despre tot ce înseamnă dezvoltare durabilă, problemele legate de protecția mediului, de protejarea pădurilor și de administrația apelor. Ministerul Mediului, Pădurilor și Apelor revine Uniunii Democrate Maghiare din România. Ministerul Sportului și Tineretului este un minister important, fiindcă sunt două domenii extrem de importante, atât sportul de performanță pe de o parte, cât și sportul de masă, și problemele legate de tineret iarăși. Fiindcă politică, indiferent de unde ne uităm, este despre viitor. Viitorul înseamnă și tinerii care, bineînțeles, peste câțiva ani n-o să mai fie tineri, dar au nevoie de o viziune, de o perspectivă în această țară”, a declarat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR s-a arătat de părere că „e nevoie” de existența celor doi vicepremieri fără portofoliu în viitorul Guvern.

„Vom avea un vicepremier fără portofoliu. E nevoie de o astfel de prezență și atât USR, cât și Uniunea Democrată Maghiară din România va propune câte un vicepremier. Vom avea 12 secretari de stat și un subsecretar de stat în structurile guvernamentale, dar, sigur, aceste lucruri vor fi, în ceea ce privește propunerile, discutate după sărbători. Astăzi, de la ora 8, vom avea o ședință a consiliului permanent. Conform statutului, acolo vom discuta despre propunerile de miniștri și vom lua o decizie. Vă vom anunța după ședință, dar trebuie să știți că decizia consiliului reprezentanților unionali, în unanimitate, a fost să facem parte din coaliție, să facem parte din Guvern în condițiile prezentate de către echipa care a discutat cu colegii din PNL și USR în ultima săptămână”, a spus Kelemen Hunor.

Întrebat care ar fi cele mai importante puncte pe care le-a dorit UDMR în viitorul program de guvernare, Kelemen Hunor a răspuns: „Sunt multe lucruri, nu vreau să intru în amănunte fiindcă se mai lucrează, dar sunt multe lucruri care vizează în primul rând securitatea locurilor de muncă, siguranța zilei de mâine, creșterea economică, infrastructură, investiții și bineînțeles o perspectivă nu numai de patru ani – nu se știe cine va guverna după 2024, dar când vorbim despre viitorul țării atunci sigur că trebuie să ai și un program pe termen mediu, și un program pe termen lung. Dacă ne uităm la tot ce înseamnă bugetul Uniunii Europene care este pentru o perioadă de șapte ani de zile, care depășește mandatul actualului Parlament, trebuie să facem proiecte pentru o astfel de perioadă. Deci, sunt legate de un trai mai bun, sunt legate aceste deziderate de predictibilitate în zona fiscală, pentru antreprenori, pentru IMM-uri, multe, multe puncte care vizează economia, zona socială și dezvoltarea României”.

