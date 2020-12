Kelemen Hunor (UDMR): Sunt convins că mâine seară România va avea un Guvern nou. I-am transmis Președintelui intenția coaliției de a colabora pentru o perioadă de 4 ani de zile (VIDEO)

Kelemen Hunor, președintele UDMR, s-a arătat „convins” că mâine seară, după votul Parlamentului, „România va avea un Guvern nou”. Liderul Uniunii a precizat că partenerii din coaliție i-au transmis președintelui Klaus Iohannis, marți, în cadrul consultărilor de la Cotroceni, intenția de „a colabora și de a conlucra pentru o perioadă de patru ani de zile”.

