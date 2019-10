Kelemen, întrebat de Paleologu cum a putut UDMR să susțină Guvernul Dăncilă: „N-a fost o treabă ușoară”

Candidatul PMP la prezidențiale, Theodor Paleologu, l-a întrebat pe Kelemen Hunor, candidatul UDMR la același scrutin, cum a fost posibil ca UDMR să susțină un guvern precum cel condus de Viorica Dăncilă. ”Nu a fost o treabă ușoară”, a admis Kelemen, care s-a justificat prin faptul că un partid mic nu poate rămâne izolat pe scena politică.

”Nu a fost o treabă ușoară. În aprilie am încheiat acea perioadă când am avut o coloborare parlamentară cu PSD-ALDE, dar când o formațiune are 7% nu poate sta izolată în Parlament ani în șir. Nu există o societate angelică (…) Am folosit ce am găsit în cămară”, a declarat Kelemen Hunor la Realitatea TV, citat de G4Media.

UDMR a anunțat, în luna mai, că a rupt protocolul cu PSD, în contextul escaladării scandalului legat de Cimitirul eroilor din Valea Uzului. La acea vreme, Uniunea transmitea că: „Guvernul trebuie să oprească practicarea dublei măsuri de către organele și instituțiile publice implicate, care tratează în mod repetat etnicii maghiari din Transilvania ca cetățeni de rangul doi. Considerăm atitudinea Guvernului ca fiind inacceptabilă atât din punct de vedere etnic, moral, cât și politic”.