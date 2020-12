Kelemen Hunor, președintele UDMR, a oferit prima declarație după acordul semnat cu PNL și USR PLUS pentru viitorul guvern de coaliție.

„Vom avea o misiune extrem de dificilă, fiindcă toată România, tot globul este afecatat de pandemie. Nu știm care vor fi toate consecințele pandemiei și crizei economice. În anii care urmează, România are nevoie de o stabilitate politică. 8 ani de zile am avut o criză permanentă. 8 ani de zile am semnat 12 guverne, dar a venit momentul să avem un guvern stabil, o majoritate stabilă și să încercăm să guvernăm România în așa fel încât fiecare om, fiecare comunitate să aibă o perspectivă clară, să existe predictibilitate și să existe speranța zilei de mâine, pentru o viață mai bună. Această coaliție este formată din oameni serioși, competenți, avem o viziune armonizată despre ceea ce avem de făcut în următorii ani. Vom propune în echipă oameni foarte bine pregătiți, competenți și deciziile noastre trebuie să fie transparente, eficiente și cu rezultate", a declarat reprezentantul UDMR, care va fi propus premier.

De asemenea, Hunor și-a exprimat încrederea cu privire la faptul că viitorul executiv va reuși să guverneze 4 ani, după o lungă perioadă de instabilitate.

„Trebuie să lăsăm la o parte demagogiile, trebuie să știm care sunt așteptările oamenilor - sunt convins că le știm și trebuie să dăm aceste răspunsuri foarte rapid, nu avem timp de pierdut, fiindcă lumea așteaptă decizii rapide și decizii concrete. Sigur, dincolo de deciziile rapide, e nevoie și de o viziune pe termen mediu și lung, fiindcă într-adevăr, e nevoie de investiții, de a stabilit un cadru foarte legal și predictibil pentru investiții (...) Sunt convins că vom reuși, pentru că de aceea ne-am asumat cu PNL și USR PLUS această guvernare", a declarat Hunor.

