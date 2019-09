Kelemen Hunor (UDMR): Votăm moțiunea de cenzură. Dacă nu e depusă repede, s-ar putea să existe o reorientare. Așa e în politica românească de 30 de ani (VIDEO)

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a explicat că este pentru prima oară, din 2017 și până acum, când o moțiune de cenzură împotriva Guvernului PSD poate să treacă, menționând că un astfel de demers va avea voturile Uniunii.



„Noi, în mai, înainte de alegerile europarlamentare, am luat decizia că nu vom susține mai departe Guvernul PSD-ALDE. De atunci nu s-a schimbat nimic. Am ajuns la concluzia că, în continuare, rămâne decizia din mai în vigoare. Nu susținem Guvernul, unul minoritar de data aceasta. Nu s-a schimbat nimic.



Noi am votat moțiunea de cenzură și în trecut, și știam de atunci că nu va trece. Astăzi este prima oară din 2017 când o moțiune de cenzură poate să treacă fără nicio problemă. Eu cred că cei care au anunțat-o au pierdut deja o săptămână. Cred că dacă mai așteaptă o săptămână, s-ar putea să avem o surpriză mare. Să existe o reorientare, că așa e în Parlamentul României, așa e în politica românească de 30 de ani”, a afirmat Kelemen Hunor, miercuri, la Palatul Parlamentului.



Întrebat dacă îl va susține pe Teodor Meleșcanu pentru șefia Senatului, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu îl vom susține pe domnul Meleșcanu. Dacă nu susținem Guvernul, nu susținem propunerea Guvernului”.

