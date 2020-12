Kelemen Hunor: Vom încerca să formăm o majoritate parlamentară și să guvernăm împreună, cele trei partide PNL, UDMR și USR-PLUS

Kelemen Hunor, președeintele UDMR, a vorbit, joi seară, printr-o intervenție telefonică în platoul B1 TV despre cum vor decurge negocierile pentru formarea viitorului Guvern.

"Vor fi două echipe: prima va discuta despre programele de guvernare. Măsurile imediat pe termen scurt și deliberate pe termen mediu de 4 ani de zile. Trebuie să propunem lucruri care pot fi realizate, nu populisme, nu demagogie, nu promisiuni fără acoperire și a doua zoi se va discuta structura guvernamentală, ministere, portofolii.

Nu trebuie din programul de guvernare să lipsească locuri de muncă , agricultura, dezvoltarea economică, a infrastructurii mari, autostrăzii in primul rând și drepturile minorităților, tot ce se poate descrie cu siguranța comunității, cetățeanului, familiilor, atât pe plan existențial, dar și păstrarea identității lingvistice, etnice, identitatea comunității", a explicat liderul UDMR.

