Kelemen Hunor: Vor fi investiții care vor schimba România în anii care urmează / Avem nevoie de bugete multianuale, fiindcă în politică e musai să vezi ținte mai îndepărtate (VIDEO)

Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat marți seară, după aprobarea bugetului de stat pentru anul 2021 de către Parlament, că Guvernul va face investiții „în toate domeniile importante, de la infrastructură mare, până la sănătate, de la educație, până la mediu și dezvoltare locală”.

