Klaus Ioahnnis a RĂBUFNIT pe tema OUG 114 și legea PENSIILOR: Guvernul trăiește într-o lume paralelă. Doamna prim-ministru, citiți programul de  guvernare din scoartă în scoarță (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a criticat dur, vineri, Guvernul pe tema OUG 114 (Taxa pe lăcomie) și pensiilor.

Șeful statului a apreciat că coaliția PSD-ALDE este toxică pentru România și i-a atras atenția premierului Dăncilă a mințit pensionarii, cărora le-a mărit pensiile doar la un sfert din ce a promis în programul de guvernare.

"Exemplul OUG 114 ne arată că guvernarea PSD este toxică pentru populația României, populație care zi de zi suporta costul experimentelor făcute de PSD, experimente ale unor așa - ziși vizionari din PSD.

Este un buget care să dea frumos pe hârtie, dar cu promisiunea că vor fi astupate anumite găuri.

Sunt invocate cu cinism anumite categorii defavorizate, dar deciziile politice arată că PSD nu este interesat de acești oameni.

În legătură cu pensiile, constat că la Guvern se trăiește într-o lume paralelă. Nu, doamna prim - ministru nu ați mărit nimic anticipat, citiți programul de guvernare din scoartă în scoarță, acolo scrie clar. (...) Creșterea pensiilor din 2018 este doar la un sfert din ce ați promis și doar pe ultimul trimestru.

Știți cât e punctul de pensie acum? Nu e 1265 lei, cum ați promis, e 1100 de lei Abia în septembrie, cu creșterea promisă și nu știm dacă o veți respecta, va ajunge la suma promisă Ce nu imți creșteri anticipate reprezintă doar o acordare întârziată a drepturilor promise pensionarilor. Ăsta e adevărul Mereu alții sunt de vină, nu PSD, pentru problemele din sănătate, educație. Doamna ferește, nu PSD, ca și cum n-ar fi PSD la putere",a declarat Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.