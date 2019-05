Klaus Iohannis a ținut să-i felicite pe români pentru prezența masivă la europarlamentare și la referendum. Îi felicită, totodată, pentru mesajul pe care l-au transmis prin această prezență.

”Sunteți fantastici, vă felicit!

Ați participat azi în număr mare, participarea e senzațională, avem circa 50% la europarlamentare și circa 40 la referendum

Dragi români, vă mulțumesc, ați dat un vot clar, ferm, care nu poate fi ignorat de nici un politician în România

Referendumul a trecut cu brio. Așadar, ați votat clar și ferm pentru o polităc corectă, o justiție dreaptă, independentă, o bună guvernare, pentru români și România

Vă mulțumesc pentru această participare la referendumul pe care l-am convocat.

Am avut sprijin din partea unor partide politice în felul ăn care ma reuțit să-i mobilizăm pe alegători. PNL, car s-a și înscriu la AEP oficial, am avut uns prijin considetnt de la Alianța USR PLUS, le mulțumes și lor”, a declarat Iohannis.

