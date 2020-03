Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni, într-o declarație de presă la Palatul Cotroceni, că au fost identificate firme românești care se pot reprofila și vor produce echipamente necesare medicilor, cum ar fi măști și halate de protecție, precum și ventilatoare pentru secțiile de urgență.

Totodată, șeful statului i-a îndemnat pe antreprenorii autohtoni să meargă cu idei către cei aflați la guvernare, pentru că scopul este de a promova produsele românești.

„Am avut, adineauri s-a încheiat, o ședință cu premierul Orban, cu mai mulți miniștri, și am discutat despre materiale de protecție, despre măști, halate, și așa mai departe.

În lume se găsesc tot mai greu. Este o problemă reală. Și în acest fel am început deja, cu câteva săptămâni în urmă, să identificăm producători românești, producători români care vin și oferă astfel de materiale.

Și primele rezultate n-au întârziat să apară. Am aflat astăzi, în ședință, că deja există producători de-ai noștri care s-au reprofilat, care vor produce măști, alții vor produce halate de protecție pentru medici. Alții deja încep să lucreze la materiale mai complicate, de exemplu la ventilatoare, care sunt absolut necesare pentru secțiile de urgență.

Iată, în acest fel, ne ocupă și acest segment și cu această ocazie mă adresez antreprenorilor noștri: fiți proactivi! Veniți cu idei, veniți cu idei către guvernanți, fiindcă suntem interesați să promovăm produse românești în această perioadă cu precădere! Este o oportunitate foarte bună pentru mediul românesc. Avem nevoie de aceste materiale, avem această oportunitate”, a declarat Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.