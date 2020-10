Președintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, că I se pare ciudat faptul că Direcția de Sănătate Publică (DSP) nu a raportat nicio infecție nosocomială la decesele Covid. Afirmația șefului statului vine în contextul în care doctorul Laszlo Lorenzovici, directorul general al Hospital Consulting, a susținut că medicul Istvan Benedek a decedat din cauza unei infecții din aparatul de ventilat, după ce a depășit infecția cu Covid-19.

“Despre infecțiile nosocomiale voi cere o informare la Ministerul Sănătății. Mi se pare cel puțin ciudat, în condițiile în care s-au luat măsuri de îmbunătățire, dar de la ce am avut la zero e cale lungă și voi cere o explicație pentru asta”, a spus Iohannis, răspunzând unei întrebări cu privire la faptul că DSP-urile nu au mai raportat niciun deces în urma infecțiilor bacteriene luate din spitale de când a început pandemia de Covid-19.

Doctorul Laszlo Lorenzovici, directorul general al Hospital Consulting, susține că medicul Istvan Benedek a decedat din cauza unei infecții din aparatul de ventilat, după ce a depășit infecția cu Covid-19. ULTIMA ORĂ! Se REIAU ALEGERILE pentru funcţia de PRIMAR!

''Nimeni nu vorbește despre faptul că mulți pacienți din ATI supraviețuiesc coronavirului, dar se suprainfectează cu bacterii nosocomiale! Știți din ce cauză a murit profesorul Istvan Benedek din Tîrgu Mureș, doctorul care a efectuat primul transplant de măduvă la un bolnav adult în România? El a reușit să depășească infecția cu COVID și a fost răpus de infecția cu o bacterie luată din aparatul de ventilat! De ce nu vorbește nimeni despre acest lucru?'', a declarat medicul.

Acesta a murit din cauza infecției cu Covid-19 și era internat la Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant din Târgu Mureş. Medicul urma să împlinească vârsta de 72 de ani în luna octombrie.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.