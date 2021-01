Klaus Iohannis, la ceremonia de decorare a lui Adrian Zuckerman: Reiterez interesul crescut al României pentru o prezență militară americană sporită pe teritoriul țării (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis l-a decorat luni, la Cotroceni, pe Adrian Zuckerman cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce. Acesta își încheie mandatul de ambasador al Statelor Unite la București. Șeful statului a vorbit despre Parteneriatul strategic România - SUA, despre proiectele comune ale celor două țări în domeniul apărării și securității, în domeniul economic și cel al energiei. Totodată, Iohannis a remarcat și sprijinul reciproc pe care și l-au acordat cele două țări în lupta cu pandemia de coronavirus.

„Aprofundarea și extinderea Parteneriatului strategic dintre România și SUA constituie unul dintre pilonii de bază ai politicii externe și de securitate a țării noastre. Îndeplinirea acestui deziderat s-a reflectat pe deplin, domnule ambasador, în activitatea dvs. Contribuția substanțială pe care ați avut-o la consolidarea parteneriatului strategici e evidențiată de progresele înregistrate în ultimul an și de proiectele bilanterale importante din domeniul securității și apărării, precum și din cel economic și al cooperării energetice.

Toate aceste realizări sunt în conformitate cu obiectivele stabilite în Declarația comună pe care am agreat-o la vizita mea în Washington din 2019. Coperarea noastră pe palierul apărării și securității a fost consolidată anul trecut prin semnarea Foii de parcurs privind coperarea în domeniul apărării între România și SUA pe o perioadă de 10 ani, care prevede prioritățile strategice bilaterale și cadrul pentru dezvoltarea capacităților și a nivelului de pregătire militară.

Reiterez interesul crescut al României pentru o prezență militară americană sporită în România”, a declarat președintele Klaus Iohannis, în cadrul ceremoniei desfăurate la Palatul Cotroceni.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.