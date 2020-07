Klaus Iohannis: 80 de miliarde de euro pot fi folosite cu mare succes. M-am bătut pentru dezvoltarea României, nu pentru mine (VIDEO)

Klaus Iohannis a susținut o declarație de presă după vizita la fabrica Ford Craiova. Conducerea Ford i-a prezentat președintelui un status actualizat al business-ului în România, după cum au spus reprezentanții companiei. Este prima vizită a lui Iohannis la Ford de când fost a introdus în producţie modelul Puma.

Șeful statului a vorbit în contextul în care România și-a asigurat, la summitul UE, aproape 80 de miliarde, bani europeni, dar și pe fondul creșterii îngrijorătoare a numărului de noi infectări cu coronavirus.

