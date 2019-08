Klaus Iohannis, a 11-a vizită a unui președinte român la Casa Albă: O trecere în revistă a momentelor în care șefii de stat ai României au fost primiți în inima democrației americane

Președintele Iohannis va fi primit de omologul său din SUA, Donald Trump, la Casa Albă, pe 20 august, în a doua vizită oficială pe care actualul șef al statului o desfășoară pe tărâm american de la instalarea în funcție. Este pentru a 11-a oară când un președinte român va merge în Biroul Oval de la Washington, tradiția fiind începută de Nicolae Ceaușescu, dictatorul comunist care a condus Republica Socialistă România.





Nicolae Ceaușescu, primul conducător român ajuns la Casa Albă



Așadar, la invitația președintelui Richard Nixon, Ceauşescu s-a aflat în Statele Unite în perioada 13-27 octombrie 1970, unde a participat la sesiunea jubiliară consacrată împlinirii a 25 de ani de la crearea ONU, amintește caleaeuropeană.ro.



El avea să revină la Washington, între 4 și 8 decembrie 1973, la invitația aceluiași președinte, care ajungea și el la București, între 2-3 august 1969, în ceea ce reprezenta prima vizită a unui șef de stat american la București.



Ei, bine, Ceaușescu ajungea pentru a treia oară la Washington, în 1978, de această dată invitat de Jimmy Carter. Acest moment era unul mai deosebit, pentru că dictatorul comunist ajungea în SUA de această dată din postura de președinte - poziție inaugurată în România comunistă a anului 1974.



Ion Iliescu ducea tradiția mai departe, în anul 1995



După prăbușirea regimului comunist condus de Nicolae Ceaușeșcu, primul președinte român care s-a aflat în vizită oficială la Washington a fost Ion Iliescu, în anii 1995 și 2003, în timpul a două administrații, una democrată și o altă republicană, scrie caleaeuropeana.ro. Vizita din 2003 se remarca prin faptul că marca ultimele momente de dinainte de aderarea formală a României la NATO, cea mai mare alianță militară din toate timpurile.



Ba mai mult, cu prilejul unei vizite desfășurate de președintele Clinton la București, între aceste vizite era lansat Parteneriatul Strategic dintre SUA și România, mai exact în 11 iulie 1997.



Emil Constantinescu, singurul președinte român care s-a adresat Congresului SUA



Mai departe, în iulie 1998, Emil Constantinescu devenea al treilea președinte invitat la Washington. El a petrecut șapte zile în SUA, fiind primul și, de altfel, singurul șef de stat român care se adresa Congresului SUA.



Traian Băsescu, vizite în SUA în momente cruciale



Traian Băsescu, al treilea președinte al României postdecembriste, ajungea și el în SUA, pe 8 martie 2005, pentru o vizită de două zile. El se întâlnea la acea vreme cu preşedintele SUA, George W. Bush, secretarul apărării, Donald Rumsfeld, directorul general al FMI, Rodrigo Rato, preşedintele Băncii Mondiale, James Wolfensohn, congressmeni republicani şi democraţi.



Discuțiile de atunci au scos în lumină problemele relevante de pe agenda de politică externă a României, precum strategia de la Marea Neagră, facilitarea accesului militarilor americani la bazele româneşti, situaţia din Republica Moldova/Transnistria şi consolidarea prezenţei româneşti în Irak şi Afganistan.



La doar un an distanță, între 26 și 28 iulie 2006, Traian Băsescu era primit din nou la Casa Albă, de către președintele George W. Bush.



Mai mult decât atât, în 13 septembrie 2011, actualul europarlamentar efectua o a treia vizită la Washington, fiind primit de această dată de președintele Barack Obama. Această vizită a culminat cu semnarea de către miniştrii de externe ai României și Statelor Unite a Acordului privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România şi cu adoptarea Declaraţia Comună privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI între România şi Statele Unite ale Americii, scrie caleaeuropeana.ro.



Klaus Iohannis, al cincilea șef de stat român la Casa Albă, premiat cu „Light Unto Nations”



După o pauză de șase ani, în 2017, președintele Klaus Iohannis devenea al cincilea șef de stat care ajunge la Casa Albă. Între 5 și 9 iunie, președintele în funcție se întâlnea cu omologul său, Donald Trump, care ocupă și acum fotoliul prezidențial american, dar și cu Rex Tillerson, șeful diplomației SUA de la acea vreme. El se întâlnea și cu Mike Pompeo, pe atunci director al CIA, care avea să preia portofoliul lăsat liber în cele din urmă de Tillerson.



Cu ocazia acelei vizite, președintele român a fost premiat cu distincția „Light Unto Nations” din partea Comitetului American Evreiesc.



De la aderarea României la NATO, a cărei aniversare de 15 ani reprezintă un motiv al noii vizite a președintelui Iohannis din 20 august, au avut loc patru vizite prezidențiale române la Washington. Vizita lui Klaus Iohannis din acest an va fi a cincea, notează caleaeuropeana.ro.